Eranio: "Montolivo? E' successo qualcosa fra lui e Gattuso, altrimenti è inspiegabile"

Stefano Eranio, ex giocatore rossonero, ha commentato così al Corriere della Sera ed. Milano il momento difficile che sta attraversando il Milan di Gattuso: "Da qualche settimana il gioco della squadra è meno fluido. Vero che Rino ha dovuto fare a meno di tanti giocatori anche importanti e ha dovuto riadattare altri elementi in un ruolo non consono. Peccato che con la Fiorentina non abbia dato spazio a Montolivo perché è un giocatore che ha dimostrato di poterci stare. Sicuramente è successo qualcosa fra lui e Gattuso, altrimenti è inspiegabile. Ultimatum a Gattuso? Purtroppo per ogni tecnico vale la stessa regola, genio se vinci, pessimo se perdi. Credo che sia più corretto essere valutato sull’orizzonte di un intero campionato. Ha risollevato la squadra dopo Montella, poi in questa stagione ha persone pedine fondamentali. Sono elementi che vanno analizzati".