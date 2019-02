Eranio: "Non sottovalutiamo il lavoro di Calhanoglu, per il Milan dà l’anima"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Stefano Eranio ha parlato così del momento difficile che sta attraversando Suso e del rendimento di Calhanoglu: "Dal suo lato si creano meno sbocchi e la squadra, molto più compatta rispetto a inizio stagione, tende a sfruttare i varchi che si aprono sul centro-sinistra. Paquetà in questo senso è eccezionale, ma non sottovalutiamo il lavoro di Calhanoglu, che in fase di non possesso aiuta tantissimo: per il Milan dà l’anima".