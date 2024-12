Evani su Fonseca: "Agli allenatori va dato tempo. Gol CDK? Si appoggia nettamente su Theo, mi sarei arrabbiato anch’io"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport per commentare anche il lavoro di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan, l'ex rossonero Alberico Evani ha rilasciato queste parole sul portoghese: "E’ alla prima stagione al Milan e deve conoscere il gruppo. Agli allenatori va dato tempo. Lo sfogo di Bergamo? Dalla tv sembra fallo. Magari De Ketelaere salta prima, ma si appoggia nettamente su Theo. Probabilmente mi sarei arrabbiato anch’io".

Evani ha poi parlato anche di Theo Hernandez e Leao: "Theo Hernandez lo vedo in difficoltà fisica, ma ci sta in un stagione di avere un calo o delle difficoltà. Sta a lui uscirne e tornare a essere devastante come è sempre stato da quando è al Milan. Leao? Il suo talento non è in discussione. Il problema è che finora si è acceso e spento troppo frequentemente. Leao può fare la differenza e per gli avversari diventare immarcabile".