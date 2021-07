E' tutto pronto per il passaggio di Meité al Benfica. Siamo ai dettagli di un'operazione che porterà il centrocampista, ormai ex Torino e Milan, alla corte del presidente Rui Costa. A breve arriveranno anche le firme sui contratti che legherà Meitè al Benfica per i prossimi cinque anni. Un'operazione da 6 milioni di euro.