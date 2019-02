Ex Milan, Balotelli: "Negli stadi italiani c'è troppo razzismo".

Mario Balotelli è stato intervistato da Quelli che il Calcio. Fra i tanti temi toccati troviamo la Nazionale ed il razzismo in Italia: "Mancini è l’allenatore che mi conosce meglio in assoluto, però niente favoritismi. La Nazionale voglio e devo riconquistarmela sul campo, facendo tanti gol. Razzismo? Solo in Italia mi è capitato di essere vittima di buu e insulti di questo tipo. Negli stadi italiani c’è troppo razzismo. Ci vorrà tempo ma sono sicuro che vinceremo la battaglia contro i razzisti”.