Ex Milan, Balotelli vicino alla Turchia: arrivano le conferme

Tra gli ex rossoneri in cerca di rilancio dopo una stagione complicata, figura Mario Balotelli. L'attaccante bresciano, dopo l'annata al Monza, dovrebbe lasciare l'Italia e volare in Turchia all'Adana Demispor. In questo senso arrivano conferme dal presidente della squadra Murat Sancak: "Con Balotelli abbiamo quasi raggiunto l'intesa, diciamo che siamo all'85%. Mario ci ha detto che vuole venire da noi, verrà in Turchia la prossima settimana. Se troveremo l'accordo allora vestira la nostra maglia. Vuole avere successo con noi per andare al Mondiale in Qatar".