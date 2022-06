Prosegue il corteggiamento dell'Inter per Raoul Bellanova, difensore del Cagliari ed ex-Milan, che come emerso poche ora fa si avvicina sempre di più ai nerazzurri. L'esterno dei sardi resta il primo obiettivo concreto per Simone Inzaghi e secondo quanto riporta Sky Sport, domani sarebbe previsto un ultimo incontro fra le parti per arrivare alla fumata bianca.