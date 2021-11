Ex Milan - Dalot, la Roma lavora per riportarlo in Italia: si tratta con il Manchester United

Tiago Pinto è al lavoro per portare Diogo Dalot alla corte di Mourinho. La Roma proverà a riportare in Italia il terzino ma vanno convinti i manager del Manchester United a lasciarlo partire con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto vincolato alle presenze. Il giocatore ha già dato il proprio via libera all'operazione, perché disposto sia a giocare per il tecnico portoghese sia a tornare in Serie A. Non sarà semplice convincere i Red Devils da un punto di vista economico, ma il general manager giallorosso ha avviato i contatti da tempo e ci proverà con decisione. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.