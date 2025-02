Ex Milan, domani alle 14 la presentazione di Calabria con il Bologna

Davide Calabria dopo 18 anni ha salutato il Milan: entrato da bambino nel settore giovanile rossonero, ha svolto tutta la trafila fino alla prima squadra e alla fascia di capitano che ha vestito fino a quest'anno. Non avendo trovato un accordo sul rinnovo con la società e con il contratto in scadenza a giugno, il club ha preferito anticipare la sua partenza nel mese di gennaio per guadagnarci qualcosina: ed è per tale ragione che oggi Davide Calabria è un nuovo giocatore del Bologna.

Al momento l'ex rossonero non ha avuto ancora modo di esordire con la sua nuova maglia: è rimasto in panchina sia contro l'Atalanta in Coppa Italia che in campionato a Lecce. Domani, però, come comunicato dal club felsineo sul proprio sito ufficiale, Davide Calabria sarà presentato alla stampa come nuovo calciatore del Bologna. L'appuntamento è alle ore 14. Inevitabile che ci potrà essere qualche dichiarazioni legata al suo recentissimo e lunghissimo passato.