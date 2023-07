Ex Milan, Jeremy Menez ha firmato con il Bari: contratto di un solo anno

L'ex calciatore del Milan Jeremy Menez ha firmato con il Bari per disputare il prossimo campionato di Serie B. Il francese ha accettato un contratto di un solo anno con opzione per il secondo in caso di promozione in Serie A. Nell'ultima stagione, Menez ha giocato alla corte di un altro ex rossonero, Filippo Inzaghi: l'ex centravanti era stato l'allenatore di Menez anche al Milan nel 2014/15.