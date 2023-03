Ex Milan, Pippo Inzaghi verso la 300ª panchina in carriera: -1 al traguardo

MilanNews.it

Pippo Inzaghi ha fatto la storia del Milan e adesso sta cercando di emergere come allenatore, ruolo con il quale negli anni è riuscito a ritagliarsi delle soddisfazioni importanti. Come ricorda oggi il Corriere dello Sport l'ex 9 rossonero, che è stato anche tecnico del Diavolo per una stagione, è a -1 da un grande traguardo come quello delle 300 panchine in carriera. La gara giusta dovrebbe essere la trasferta a Marassi contro il Genoa a capo della sua Reggina, il prossimo venerdì 31 marzo. La sua carriera da allenatore ai raggi x: