Ex Milan, su Deulofeu c'è anche l'interesse dell'Olympique Marsiglia

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quest'estate sembra quella giusta per l'addio di Gerard Deulofeu all'Udinese. In Italia le squadre più interessate all'ex-Milan sono il Napoli e l'Atalanta, ma non c'è solo la Serie A. In patria Deulofeu piace al Villarreal e al Siviglia e ha estimatori anche in Ligue 1. Secondo quanto scrive Marca, infatti, sulle sue tracce si sta muovendo anche l'Olympique Marsiglia, che ha preso contatti con l'entourage dell'esterno classe '94.