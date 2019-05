F. Galli: "Giusto separarsi se non c’è sintonia. Post-Gattuso? Uno che sappia lavorare con i giovani"

Intervistato dal Corriere dello Sport, Filippo Galli, ex responsabile del settore giovanile rossonero, ha parlato così dell'addio di Gattuso e del futuro della panchina milanista: "Addio Gattuso? E’ stata una decisione ragionata, ma non c’era accordo rispetto ai progetti del club. La società è nelle condizioni di dover fare determinate scelte, rispetto al mercato e all'idea di potenziamento della squadra che pare non siano in accordo con quelle dell'allenatore. Credo sia una scelta ragionata, hanno preferito separarsi piuttosto che forzare una situazione che potrebbe non favorire il prosieguo del lavoro. Non me le aspettavo, perché pensavo si trovasse una soluzione che potesse mettere d'accordo tutti. Però credo sia corretto da entrambe le parti in gioco prendere una decisione del genere, se non si è d'accordo rispetto ai programmi e i progetti, è giusto che ci si separi. Chi al posto di Rino? Giampaolo, De Zerbi o Andreazzoli lavorano bene con i giovani, credo che siano allenatori giusti per il Milan".