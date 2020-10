F. Galli: "Ibra, Romagnoli e Rebic fondamenali per il Milan, soprattutto lo svedese"

Il Milan punta a recuperare per il derby tre giocatori fondamentali, cioè Ibrahimovic, Romagnoli e Rebic. In merito a questo, l'ex rossonero Filippo Galli ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "A chi non rinuncerei di questi tre? Sono tre giocatori fondamentali per gli equilibri del Milan, ma Ibra ha portato un carico talmente alto di classe, carisma ed esperienza che è impossibile preferirgli qualcun altro. Anche perché, senza discutere il valore di Romagnoli, la difesa ha retto: Donnarumma è ancora imbattuto...".