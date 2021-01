F. Galli sul derby di Coppa Italia: "Vincerà il Milan, è più continuo dell’Inter"

Filippo Galli, ex difensore rossonero, ha commentato così il momento del Milan dopo il ko contro l'Atalanta: "Quanto peserà domani nel derby di Coppa Italia il ko contro l'Atalanta? Non peserà. Anzi, penso che la sconfitta sia arrivata nel momento più opportuno: il Milan è comunque campione d’inverno, e in Coppa scenderà in campo con la voglia di cancellare la prestazione di sabato. Esistono motivazioni migliori di quelle che può darti un derby? Il Milan ci arriva con una rosa più profonda, completa: Pioli ha praticamente due giocatori per ruolo. I rossoneri in questi mesi sono cresciuti, l’Inter è rimasta la stessa. Pioli ha trovato un equilibrio prezioso: il gruppo è maturo, sa di essere forte ma questa consapevolezza non è mai diventata supponenza. Vincerà il Milan: è più continuo dell’Inter e lo sarà anche in una gara secca".