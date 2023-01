F.Galli sulla crisi del Milan: "Ecco cosa facevamo noi nei momenti difficili"

MilanNews.it

In merito al momento di crisi che sta vivendo il Milan, Filippo Galli, ex difensore rossonero, ha dichirato a SportMediaset: "Posso dire quello che facevamo noi nei momenti di difficoltà: facevamo delle riunioni tra noi giocatori in cui si cercava di essere sinceri su quello che stava succedendo. Successivamente, un gruppo di giocatori, generalmente i leader della squadra, andavano a portare il problema all'allenatore, allo staff e nel caso anche alla dirigenza. Questa potrebbe essere una soluzione".