FA Cup, la vittoria del Man United lascia il Newcastle di Tonali senza Europa

Il Manchester United vince la FA Cup e il derby: 2-1 al City a Wembley e vendicata la finale di un anno fa. Garnacho e Mainoo sono i protagonisti dell'atto conclusivo del torneo, con le due reti segnate al 30' e al 39'. Illusorio il gol di Doku per il City all'87', ma non basta. È il 13° successo per i red devils, che si portano a un titolo di distanza dall'Arsenal.

La vittoria in FA Cup permette allo United si qualificarsi in Europa League, scalzando il Chelsea che deve pertanto accontentarsi della Conference League. La beffa maggiore la subisce il Newcastle di Sandro Tonali, che perde il suo posto in Europa in virtù del 7° posto in classifica.