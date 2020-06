Fiorentina, Cutrone in bilico: viola su Belotti e Piatek

La Fiorentina pensa all'attacco del futuro con Cutrone in bilico per quanto riguarda la conferma e due obiettivi ambiziosi per la titolarità del ruolo di punta. Detto che Vlahovic resterà ben saldo al suo posto, i viola continuano a seguire Belotti, che per Cairo pare incedibile anche se il mercato offre spunti inattesi. Il secondo è Kris Piatek, seguito da vicino da Pradè prima della cessione da parte del Milan all'Hertha e che resta in cima ai nomi sul taccuino. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.