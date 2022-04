Fiorentina Femminile, stagione finita per l'ex Milan Vitale: rottura del crociato e del collaterale

MilanNews.it

Brutte notizie per la Fiorentina Femminile, con due infortuni rimediati nella gara amichevole contro l’Arezzo. Come infatti riferisce il club, sono uscite anzitempo l'ex rossonera "Veronica Boquete, per un trauma distorsivo di I grado della caviglia destra (ha già iniziato le terapie del caso), e Francesca Vitale per un trauma distorsivo del ginocchio sinistro.

Quest’ultima è stata sottoposta nella mattina odierna ad accertamenti clinici e strumentali che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore e del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro.

La calciatrice sarà quindi sottoposta nel corso dei prossimi giorni ad intervento chirurgico ricostruttivo".