Fiorentina, il futuro di Odriozola incerto. Spunta l'idea Dalot per i viola

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di PhotoViews

La Nazione si focalizza sulle dinamiche di mercato della Fiorentina. Tiene banco il futuro di Alvaro Odriozola, se cui il club non può far niente se non aspettare decisioni altrui (il Real e Carlo Ancelotti). Di sicuro - si legge - le conferme sull’interesse per l'ex Milan Diogo Dalot del Manchester United fanno intuire che i viola, davanti al rischio di perdere una pedina preziosa come Odriozola, sono pronti a puntare di nuovo forte sull’esterno portoghese.