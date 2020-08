Fiorentina, nelle prossime ore summit per Piatek: prestito con riscatto a 25 milioni

E' Krzysztof Piatek l’obiettivo numero uno della Fiorentina. L'attaccante polacco, in forza all'Hertha Berlino, potrebbe ritornare in Italia nella sessione di calciomercato. Secondo quanto riporta La Nazione, nelle prossime ore potrebbe esserci un confronto fra Pradé e il club tedesco per l’ex punta di Milan e Genoa. Si dovrebbe lavorare per il prestito con l’obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro.