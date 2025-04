Fonseca: "La mia sospensione è ingiusta, ma ha rafforzato il gruppo"

Dopo una prima parte di stagione piuttosto complicata alla guida del Milan, Paulo Fonseca sta adesso facendo volare in classifica l'Olympique Lione, attualmente quarto in Ligue 1 a soli due punti dal secondo posto, che garantirebbe l'accesso alla prossima Champions League.

Semmai dovesse centrare quest'obiettivo, Paulo Fonseca potrebbe prendersi la sua rivincita non solo dal Milan a da tutti quelli che hanno dubitato su di lui e le sue conoscenze in questa stagione. Nel frattempo l'allenatore del Lione è intervenuto ai taccuini de L'Equipe per analizzare il suo momento: "La mia sospensione ha rafforzato il gruppo e la sua voglia di combattere, ha unito lo spogliatoio. E anche le persone del club sono più unite. Non è solo a causa di questa sospensione, che ritengo ingiusto, è anche a causa della situazione del club, del nostro presidente. Si sente che abbiamo bisogno di stare più insieme che mai per vincere".