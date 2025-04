Fonseca: "Nessun problema con gli arbitri francesi. Ho solo urlato faccia a faccia"

Paulo Fonseca, tecnico del Lione ed ex allenatore del Milan è intervenuto ai taccuini de L'Equipe per parlare della sua squalifica:

"Non ho avuto alcun contatto con la testa dell'arbitro, gli ho urlato in faccia. In nessun momento ho avuto l'intenzione di avere un contatto, di aggredire: l'arbitro non si è mosso. Se l'avessi aggredito si sarebbe mosso, avrebbe avuto un movimento indietro. Devo pagare, ma devo pagare per quello che ho fatto: aver urlato in faccia all'arbitro. Nessuno può dire che ho fatto di più.

Io problemi con gli arbitri francesi? Assolutamente no. Quello che penso degli arbitri francesi non è cambiato. Ho lavorato in Portogallo, in Ucraina, in Italia e posso confrontare diversi campionati: in Francia abbiamo arbitri di alta qualità. È anche la prima volta nella mia carriera che scopro chi è l'arbitro solo arrivando allo stadio, senza apprensione, perché credo in loro. Lo dico dalla mia esperienza a Lille".