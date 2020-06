Forte interesse per Mbaye Niang sia in europa che fuori dal vecchio continente. L'ex milanista, ora in forza al Rennes, sarebbe seguito dall'Al Duhail ma anche dal Marsiglia e dal Monaco. Secondo quanto riporta Footmercato, il club qatariota avrebbe offertp 15 milioni per il giocatore ma il Rennes per l'ex rossonero e chiederebbe 20.