Francia, Deschamps su Giroud: "È un esempio di longevità, serietà e professionalità. Lo ringrazio"

vedi letture

Nella conferenza stampa dopo la sconfitta nella semifinale dell'Europeo contro la Spagna, Didier Deschamps, ct della Francia, ha risposto anche ad una domanda su Olivier Giroud, l'ormai ex attaccante del Milan che ha deciso di lasciare la nazionale francese. Ecco le sue parole: "È deluso come tutti i giocatori. Olivier c'era dall'inizio, è l'ultimo rimasto. C'era nella prima partita contro l'Uruguay a Le Havre (0-0, amichevole, il 15 agosto 2012 durante la prima partita di Deschamps in panchina, ndr).

Ha avuto periodi così difficili, in cui anche lui non è stato efficiente, il che non ci ha impedito di diventare campione del mondo. È un esempio di longevità, serietà, professionalità anche se in questo Europeo ha giocato meno. Lo ringrazio" riporta tuttomercatoweb.com.