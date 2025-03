Francia, domani omaggio a Giroud prima del match contro la Croazia

Otto mesi dopo aver annunciato il suo ritiro dalla nazionale francese, Olivier Giroud, ex attaccante del Milan ora al Los Angeles FC, riceverà un caloroso e toccante omaggio da parte della Federcalcio Francese prima della sfida contro la Croazia valida per il ritorno dei quarti di Nations League che si giocherà domani, domenica 23 marzo, allo Stade de France di Parigi. Il "saluto" dell'ex rossonero sarebbero dovuto avvenire lo scorso settembre in occasione di Francia-Belgio, ma il Los Angeles FC non ha dato il permesso al centravanti di volare nella capitale transalpina. A ottobre poi la nazionale francese ha giocato entrambe le partite fuori casa, mentre si è preferito evitare la celebrazione di Giroud prima di Francia-Israele di novembre.

E così si è arrivati al 23 marzo, anche se non sono mancati i problemi anche per questa data perchè il club americano non voleva concedere nemmeno stavolta l'ex numero 9 del Milan (la squadra californiana giocherà quel giorno contro il Kansas City). Dopo varie discussioni, alla fine il club di Los Angeles ha dato il suo via libera il francese che potrà ricevere così il suo meritato omaggio per le sue 137 presenze e i 57 gol segnati in nazionale.