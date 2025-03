Francia, stasera omaggio a Giroud prima della Croazia. Il tributo di Maignan e Theo

vedi letture

Gli ex

Oggi alle 10:46 Gli ex

Oggi, domenica 23 marzo, lo Stade de France renderà omaggio al miglior marcatore di sempre della Francia, l'ex centravanti del Milan Olivier Giroud. Il tutto prima della sfida di ritorno dei quarti di finale della Nations League contro la Croazia, dove la squadra di Deschamps dovrà provare una rimonta non da poco, dato che si riparte dallo 0-2 di Spalato per Perisic e compagni.

Otto mesi fa Giroud aveva annunciato l'addio alla propria Nazionale, così domani il 38enne si godrà il saluto dei tifosi cui ha regalato i suoi gol in questi anni, proprio di fronte alla squadra contro la quale si è laureato Campione del Mondo nel 2018.

Prima di questo incontro, la squadra francese ha pubblicato un toccante video in cui molti Blues hanno reso omaggio al loro ormai ex compagno di squadra. Con parole molto forti. "Olivier è una persona fantastica con un grande cuore. Una carriera incredibile, un gran lavoratore", dice di lui Adrien Rabiot, mentre Mike Maignan lo elogia come "un giocatore di squadra, sempre lì quando hai bisogno di lui e un grande numero 9".

Kylian Mbappé ha detto che è "il miglior marcatore nella storia della nazionale francese. Ha avuto una grande carriera, merita tutti gli omaggi. Grazie per tutto quello che hai portato alla nazionale francese!".

L'interista Marcus Thuram ha invece detto che si tratta di "uno dei migliori numeri 9 della storia", Théo Hernandez descrive "il piacere" che ha provato giocando al suo fianco e Jules Koundé ricorda "un giocatore sempre pronto a sacrificarsi per gli altri, un buon ascoltatore, un leader capace di parlare apertamente e un grande numero 9 con gol fantastici".