Futre sul Milan: "Maldini e Boban lo riporteranno presto tra le grandi d’Europa"

Paulo Futre, ex attaccante rossonero, ha rilasciato queste parole ai microfoni del Corriere della Sera sulla Serie A: "Sono arrivati grandi giocatori come Lukaku, Lozano, Mkhitaryan e altri. Ma per tornare ai livelli di un tempo manca all’appello il mio Milan: non ricordo nemmeno l’ultima volta che è stato in Champions. Però sono sicuro che i miei amici Maldini e Boban lo riporteranno presto tra le grandi d’Europa".