G. Galli: "Il pari di Salerno? Il Milan ha avuto un calo mentale, ma mi fido dei rossoneri"

Giovanni Galli, ex portiere rossonero, ha commentato così il pareggio del Milan contro la Salernitana ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "È un aspetto mentale, passi in vantaggio e pensi che sia tutto in discesa, ma non solo. Oggi anche chi lotta per non retrocedere gioca un calcio propositivo, non esiste più il pullman davanti alla porta. E’ uno stereotipo di vent’anni fa ormai superato. E mentre il Milan allentava la tensione, loro continuavano a spingere. Ma io mi fido. Dal Milan mi aspetto di tutto, in positivo. Dopo ogni battuta d’arresto infila una serie di ottimi risultati. Succede perché hanno cultura calcistica, capiscono il momento difficile e sanno come uscirne".