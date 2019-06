G. Galli: "Se parte Donnarumma, dai via qualcosa di certo"

Giovanni Galli, ex portiere milanista, ha commentato così a Leggo il possibile sacrificio di Gigio Donnarumma: "Dall’esterno non è semplice, bisognerebbe sapere se è necessario, obbligatorio. Se parte Donnarumma, dai via qualcosa di certo. Perdi un ragazzo che ha già fatto più di cento partite nel Milan, un giocatore che stava ritrovando una sua regolarità. Con Gigio tra i pali il Milan si è messo al sicuro per i prossimi quindici anni".