Galderisi: "Inzaghi e Gattuso hanno grandi qualità umane e morali. Su Immobile e Piatek..."

Intervistato da Lalaziosiamonoi.it, Giuseppe Galderisi, ex di Lazio e Milan, ha rilasciato queste parole sul confronto di domani tra Inzaghi e Gattuso e tra Immobile e Piatek: “Non saprei fare una distinzione, sono due allenatori che hanno dimostrato, attraverso percorsi differenti, di avere grandi qualità umane e morali. Credo che i gruppi non si costruiscono solo grazie alla capacità di tirare un pallone ma guardando negli occhi i propri giocatori e tirandogli fuori il meglio. Penso che l’allenatore sia fondamentale nei momenti di difficoltà nel tirare fuori il giusto equilibro, così come nei momenti di esaltazione non bisogna pensare di essere dei fenomeni. Credo che entrambi possano dare un apporto importante alla propria squadra in un momento del campionato delicatissimo, in cui ogni singola partita può trascinarti in momenti positivi oppure negativi. Piatek vs Immobile? Tutti sceglierebbero facilmente Piatek in questo momento, ma non si tratta di una questione di attaccanti. Si tratta di sviluppo e di convinzione nel creare gioco e segnare. Ciro Immobile è una certezza e una forza di cui la Lazio ha sempre goduto e continuerà a farlo. In questo momento Piatek vive un momento di autostima e di sicurezza importante. I suoi compagni lo sostengono e credono che ogni pallone che viaggia in area avversaria possa diventare un pericolo vero. Forse, sotto alcuni aspetti, in questo momento Piatek è veramente un giocatore fantastico. Lo si vede nei numeri. Però non ci dimentichiamo che Immobile ha dietro una squadra di grande qualità che nonostante le difficoltà può mettere un calciatore come lui in condizione di esprimere al meglio tutta la sua rabbia e la sua determinazione”.