Galliani: "Il Monza è la squadra della mia città, ma 31 anni di Milan non possono essere cancellati. Mi rimarranno sempre nel cuore"

Adriano Galliani, ad del Monza, ha raccontato così a Sky le sue emozioni in vista del match di sabato contro il Milan: "Avevo il cuore diviso a metà. Il Monza è la squadra della mia città, ma 31 anni di Milan non possono essere cancellati. Mi rimarranno sempre nel cuore. Sabato le emozioni saranno le stesse. E' un sogno giocare una partita così. Sabato ci sarà anche Berlusconi allo stadio. Ha promesso che ci sarà. Il presidente, come me, quando parla del Milan dice sempre 'noi'. Sarà un 'noi' contro 'noi'. Io sabato starò in religioso silenzio, non muoverò un muscolo nè quando e se dovesse segnare il Monza, nè se lo farà il Milan. Farò come all'andata".