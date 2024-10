Galliani: "La finale di Coppa dei Campioni del 1994 è stato il punto massimo degli anni con Fabio Capello"

vedi letture

Adriano Galliani, grande ex ad rossonero ora la Monza, ha ricordato così al Festival dello Sport di Trento la finale di Coppa dei Campioni vinta dal Milan nel 1994 contro il Barcellona ad Atene: "E' stato il punto massimo dei 5 anni con Fabio Capello. Sono stati anni meravigliosi, ma quella serata è stato davvero il massimo. Nel 91-92 ha vinto lo scudetto senza perdere nemmeno una partita, per 58 partite di fila non abbiamo mai perso".

Dobbiamo ricordarci sempre che tutto questo lo abbiamo vissuto grazie a Silvio Berlusconi. Tutti di noi ha fatto qualcosa, ma se il Milan ha vinto lo ha fatto in prima per Silvio Berlusconi. Quella sera del 1994 è diventato presidente del governo italiano e campione d'Europa. Lo sentivo al telefono e sono sicuro che fosse più ansia per la finale di Atene che per il voto in Parlamento".