Galliani racconta la battaglia contro il Covid: "10 giorni da incubo, il virus è terribile"

Adriano Galliani ha superato il Covid-19. Sono stati giorni difficili per il dirigente del Monza, che ha raccontato la sua esperienza alla Gazzetta dello Sport: "Dieci giorni in terapia intensiva, 10 giorni da incubo. Mi sono preso una polmonite bilaterale molto seria, ho avuto paura di morire".

Si ricorda come si è contagiato?

"Perfettamente, è successo la domenica del derby con l’Inter. Dopo la partita sono andato a Roma per le elezioni federali, ho viaggiato con Marotta, Ausilio e Capellini e abbiamo cenato all'hotel. Il tavolo era piccolo, risultato: tutti contagiati. Due settimane dopo ho iniziato a star male, respiravo malissimo e sono andato in ambulanza al pronto soccorso del San Raffaele e dopo gli esami hanno deciso di ricoverarmi subito. Avevo l'ossigeno 24 ore al giorno, in terapia intensiva non ci sono finestre e io sono claustrofobico. Poi, finalmente, sono risultato negativo e mi hanno portato in reparto, dove sono rimasto per altri dieci giorni".

Cosa direbbe a un negazionista?

"Che è una follia pensare che questo virus non esiste o è una scemata che si risolve in fretta. E’ una cosa terribile invece. Ti manca il respiro, ti senti morire".