Galliani rivela: "Conte l'ho corteggiato molto in passato. Anche Sarri è stato vicino al Milan"

Intervistato da SportMediaset, Adriano Galliani, ad del Monza, ha parlato così di Antonio Conte e Maurizio Sarri, due allenatori che aveva cercato ai tempi del Milan: "Conte l'ho corteggiato molto in passato, ma non mai riuscito a proseguire il corteggiamento. Anche Sarri è stato molto vicino al Milan e mi dispiace molto che non sia arrivato in rossonero".