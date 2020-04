Galliani su Ibra: "Era già fatta nel 2006. Cessione nel 2012? Non mi parlò per diverso tempo"

Adriano Galliani ha parlato così di Ibrahimovic ai microfoni di Sky: "Lo abbiamo cercato ai tempi dell'Ajax, ma segnava poco. Poi con Capello e Galbiati è migliorato tantissimo a calciare in porta. Era fatta nel 2006, avevamo già un accordo con lui, ma poi anche il Milan venne immischiato in Calciopoli e quindi saltò tutto. Quando l'ho ceduto nel 2012 non mi ha parlato per diverso tempo, gli avevo promesso che non lo avremmo ceduto, ma per motivi di bilancio siamo stati costretti a cedere lui e Thiago Silva.