Galliani su San Siro: "Non può essere ristrutturato"

In merito alla questione dello stadio di San Siro, Adriano Galliani ha rilasciato queste parole a "Radio Anch'io lo Sport" su Rai Radio Uno: "Il secondo anello copre la visibilità della parte migliore del primo anello. Non può essere ristrutturato. Mi sfuggono questi ragionamenti: un San Siro a 50 metri da quello attuale è corretto: non capisco queste lacrime per avere uno stadio meraviglioso. Sempre San Siro è".