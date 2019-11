Galliani sul VAR: "Dopo il gol di Muntari non dato, sono assolutamente favorevole"

In merito al VAR, l'ex rossonero Adriano Galliani ha dichiarato a Tiki Taka: "Dopo il gol di Muntari non dato, sono assolutamente favorevole. Dopo quell’episodio sono diventato un fan di qualsiasi tipo di tecnologia legata al calcio. Certamente il VAR va migliorato ma era peggio prima quando non c’era la tecnologia: adesso hai più certezze e meno sospetti. Si può modificare ma non si può tornare indietro. Sono molto contento che ci sarà il VAR anche in Serie B l’anno prossimo. La gente è più tranquilla adesso".