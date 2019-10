Gandini: "Favorevole ad un nuovo stadio a Milano. San Siro? Altre ristrutturazioni non si possono fare"

Anche Umberto Gandini, ex dirigente rossonero, ha voluto dire la sua sulla costruzione di un nuovo stadio a Milano. Ecco le sue parole ai microfoni di Tuttosport: "Se sono favorevole ad un nuovo impianto? Certo. Avendo lavorato tanti anni a Milano, conosco bene la realtà di San Siro. Gli ultimi interventi sono stati fatti in occasione della finale di Champions del 2016, ma credo si sia arrivati al massimo di quello che si può fare. Altre ristrutturazioni necessarie, non si possono fare per diversi fattori. Un nuovo stadio servirebbe alle due squadre di Milano, così come quello della Roma".