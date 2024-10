Gerets: "Difficile dire perché De Ketelaere in rossonero non si sia imposto"

Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Eric Gerets ha commentato così il fallimento al Milan di Charles De Ketelaere: "Difficile dire perché in rossonero non si sia imposto. Bisognerebbe conoscere tutte le cose che sono accadute in quella stagione (2022-23, ndr) per dare un giudizio. Di certo, De Ketelaere è forte e da quando è andato all'Atalanta lo sta dimostrando. Sono molto felice per lui e per la nazionale belga".

Gerets esalta invece l'acquisto da parte del Milan di Alvaro Morata: "Prendendo Morata, il Milan ha fatto un affare perché Alvaro è un campione. Lo ha dimostrato durante tutta la sua carriera e nell'ultimo Europeo, nel quale ha guidato da capitano la Spagna al successo. Sono convinto che si toglierà grandi soddisfazioni anche con il Milan".