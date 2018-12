Getafe, Flamini ha superato la prova. Contratto fino a giugno

Mathieu Flamini ha ricominciato un capitolo della sua carriera, tornando ufficialmente al Getafe. Il centrocampista francese classe '84, balzato agli onori della cronaca per le sue prestazioni con l'Arsenal e passato in Italia anche con il Milan, ha superato il periodo di prova con la società spagnola, da lui lasciata al termine del precedente contratto nella scorsa estate. Per lui un nuovo accordo fino al prossimo 30 giugno. Non solo: è subito sceso in campo, anche se per soli 8 minuti, nella partita contro il Girona.