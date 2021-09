Gilardino: "Milan, in Champions non è ancora finita"

Ospite della rubrica 'A tu per tu" di TuttoMercatoWeb.com, Alberto Gilardino, ex attaccante campione del Mondo nel 2006 oggi tecnico del Siena in Serie C, ha parlato del presente di due sue ex squadre come Milan e Fiorentina. “Pioli l’ho avuto a Bologna - spiega in relazione ai rossoneri -. Ho un grandissimo ricordo. Ha fatto un percorso straordinario, è un allenatore di grande carisma. Il Milan da qualche anno ha avviato una nuova politica e si sta togliendo belle soddisfazioni. Ma il percorso in Champions non è certo finito”.