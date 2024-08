Hachim Mastour può tornate in Italia: su di lui Ascoli e FeralpiSalò

Hachim Mastour è pronto a tornare in Italia. Il fantasista marocchino, che il Milan aveva acquistato da giovanissimo battendo la concorrenza di altre big italiane, Inter su tutte, dopo un lungo girovagare per il mondo, potrebbe presto tornare a giocare sui campi da gioco italiani.

Secondo quanto raccolto da TMW sono due i club interessati al classe '98, il più giovane debuttante della storia della nazionale marocchina: si tratta di Ascoli e Feralpisalò. I due club di Serie C hanno effettuato un sondaggio per il giocatore, vedremo se nelle prossime ore ci sarà l'affondo decisivo.

Le parole di Mastour

Intervistato da Milannews nei giorni scorsi, Mastour aveva aperto al ritorno in Italia: "Sono stato in Marocco, giocando prima in Serie B nella squadra della città d'origine di mia madre (Renaissance Zemamra): ero il capitano della squadra, abbiamo vinto il campionato. Successivamente ho giocato nel massimo campionato, per la squadra del Re (Union Touarga). Mi sono trovato molto bene, mi porto nel mio bagaglio personale tante cose. Ho imparato molto a livello di gruppo e appreso nuove dinamiche di gioco. A livello ambientale poi ho scoperto il Paese d'origine dei miei genitori, imparato bene la lingua araba. A Malaga del resto avevo imparato lo spagnolo e in altre esperienze estere (PEC Zwolle e PAS Lamia, ndr) l'inglese. Per me è stato un ulteriore arricchimento.

Ho avuto delle richieste dagli Emirati Arabi. Personalmente vorrei tornare nel campionato italiano che per me è il più importante. Sogno di realizzarmi in questo Paese dove sono nato, cresciuto e di cui sono innamorato".