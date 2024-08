Hajduk, Gattuso: "Contro il Ruzomberok partita incredibile: sappiamo giocare a calcio"

Questa sera torna in campo l'Hajduk di Spalato, alle 18:30 la squadra di Gattuso affronterà il Varaždin in casa nella partita del 3° turno della SuperSport HNL. Così il tecnico in conferenza stampa ieri: "Abbiamo giocato una partita incredibile contro il Ružomberok, anche se non abbiamo vinto, ma siamo andati avanti. Ci dà forza questa partita, perché ci ha dimostrato che possiamo giocare a calcio. Quella che affrontiamo ora è una squadra che ha voglia di giocare a calcio, è ben organizzata. Non sono verticali come le squadre con cui abbiamo giocato finora e questo ci fa comodo. Ci siamo preparati, abbiamo tutte le informazioni, la cosa più importante è fare una bella partita. Il Varaždin ha caratteristiche chiare, crea tante occasioni, ha sempre cinque giocatori con cui attacca. Sono una squadra molto interessante".

Non ci sarà ovviamente Ivan Perisic, per il quale il club sta cercando una soluzione. Il direttore sportivo Nikola Kalinic - che in passato, da calciatore, ha vestito in Italia le maglie di Fiorentina, Milan, Roma e Verona - è intervenuto nei giorni scorsi sulla questione con una nota ufficiale apparsa sul sito del club per spiegare la situazione, che porterà alla separazione: "Ci dispiace che si sia creato un clima che ha avuto un impatto estremamente negativo sul Club, ma soprattutto su Ivan e la sua famiglia" - spiega Kalinic - "che hanno vissuto immeritatamente numerosi disagi. Fin dal primo giorno si sapeva che probabilmente Ivan sarebbe rimasto fino alla fine dell'estate. Purtroppo negli ultimi giorni ci sono stati disaccordi che sono sfociati in un accordo amichevole ed entrambe le parti hanno concluso con calma che la collaborazione non sarebbe continuata".