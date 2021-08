Hauge: "Al Milan non ho giocato molto, ma ho imparato tanto. Ibra è incredibile"

Jens Petter Hauge ha lasciato il Milan qualche giorno fa per cominciare una nuova avventura nell'Eintracht Francoforte. Il trequartista norvegese ha parlato a pochi giorni dal debutto in Bundesliga, dove affronterà il Borussia Dortmund del connazionale Haaland: "Sono in buona forma, anche se non ho giocato molte partite la scorsa stagione. Mi sono allenato bene e ho lavorato molto duramente, ma per raggiungere la migliore condizione ho bisogno di giocare".

L'importanza di Ibrahimovic: "Mi ha insegnato molto. È incredibile come si allena, alza l'asticella e dà sempre il 100%. Con lui non puoi permetterti di sbagliare nulla, soprattutto le cose semplici. Al Milan ho imparato molto, anche se non ho giocato tanto. Ma le sensazioni, guardando indietro, sono buone".

I consigli di Rebic: "Ante mi ha detto che deve lavorare duro e devo godermi il tempo trascorso qui, perché il club e la città sono fantastici".