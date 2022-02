Helveg: "Milan, è la stagione della conferma. Sarebbe bello se dovesse vincere lo scudetto"

In merito al Milan di Stefano Pioli, l'ex rossonero Thomas Helveg ha dichiarato a Tuttosport: "Già l’anno scorso erano arrivati forti segnali positivi, quest’anno è quello della conferma, dell’avere una squadra che può competere per lo scudetto. Forse una vittoria finale dei rossoneri sarebbe una sorpresa, io me la auguro, sarebbe davvero molto bello, sono anni che il Diavolo non festeggia un trofeo".