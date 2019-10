Ibrahimovic al Napoli? Per France Football, Ancelotti è freddo

Zlatan Ibrahimovic fa sognare i tifosi di tante squadre, anche italiane. Il centravanti svedese, in uscita dai Los Angeles Galaxy, ha pubblicamente aperto a un eventuale ritorno in Serie A, e il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non si è certo nascosto sul suo gradimento nei confronti dell'ex Juve, Inter e Milan. Secondo quanto riferito da France Football, però, Carlo Ancelotti non sarebbe particolarmente "riscaldato" dall'idea di allenare nuovamente Ibra, che andrebbe a contendere il posto a Milik e Llorente. Secondo quanto riferito dalla prestigiosa rivista francese, non sarebbe sorprendente un eventuale rinnovo con il club californiano. Anche se fin qui non ci sono molte possibilità che possa succedere.