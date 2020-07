Ielpo: "Maldini sta diventando un grande dirigente. Ibra? Lo vorrei sempre"

Mario Ielpo, ex portiere rossonero, ha commentato così la conferma di Pioli sulla panchina del Milan ai microfoni di Radio 24 durante la trasmissione "Tutti convocati": "Ricominciare di nuovo da zero era un salto nel buio, questo ha fatto riflettere, finalmente ora si sta costruendo qualcosa. Sono amico di Maldini e non gli ho chiesto nulla, sta diventando un grande dirigente. Quando si parla di calcio con gli ex compagni non sempre si hanno le stesse idee, ma io e lui le abbiamo, la pensiamo quasi sempre allo stesso modo. Ibra? Ibra ha un fisico che può giocare fino a 50 anni, lo vorrei sempre. Poi le società hanno tanti altri problemi di ingaggi e altre cose, ma lo vorrei sempre. Ha cambiato la prospettiva al Milan, dalla sopravvivenza alla prospettiva vincente".