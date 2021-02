Ielpo sul mercato del Milan: "Ha fatto il massimo poteva fare senza mettere a bilancio nuovi costi"

Mario Ielpo, ex portiere del Milan, ha valutato così il mercato invernale del Milan ai microfoni di tuttomercatoweb.com: "In questo ambito, tranne qualche società, nessuno si è mosso. Il Milan ha fatto il massimo che poteva fare senza mettere a bilancio nuovi costi, tranne naturalmente gli stipendi dei tre acquistati. E’ un momento delicato per il calcio, ci sono società che fanno fatica a pagare gli stipendi, quindi onore a chi ha rinforzato la squadra. Sono stati presi giocatori importanti, hanno dato possibilità di avere alternative e far rifiatare gli altri che avevano raggiunto il limite di utilizzo".