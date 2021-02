Ielpo: "Tomori può essere un ottimo acquisto per il Milan"

Intervistato da tuttomercatoweb.com, l'ex rossonero Mario Ielpo ha parlato così di Fikayo Tomori: "E’ presto per dare giudizi dopo averlo visto in una partita e mezza, ha dimostrato di avere le attitudini giuste per essere un ottimo acquisto. Punta su mezzi fisici e mentali per poter fare quel ruolo, invece sotto l’aspetto del palleggio al momento non mi è sembrato ancora padrone della situazione. Essendo arrivato da poco era più preoccupato a rispettare le consegne tattiche dell’allenatore, e non è andato oltre. Non ha mai rischiato la giocata, giustamente con modestia si è limitato a fare le cose semplici".